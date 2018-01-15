Финская компания отказалась от поставок генераторов в Крым из-за санкций

Финская компания Wärtsilä решила прекратить поставку дизельных генераторов в Крым из-за санкций. Об этом сообщает РБК.

«Этот вопрос тщательно рассматривался, и было принято решение, что это не будет соответствовать существующему санкционному режиму», — приводит РБК слова представителя финской компании.

Оборудование было необходимо для строительства аварийно-спасательного судна, которое собирается на керченском судостроительном заводе «Залив». После решения Wärtsilä сроки окончания строительства увеличились.

Однако не уточняется, насколько они сдвинулись. Известно, что сдать в работу судно должны были в 2018 году.

Заказчиком судна выступил Минтранс, в 2015 году министерство заключило договор с Зеленодольским заводом имени А.М.Горького, для этого были выделаны бюджетные средства. Стоимость корабля составляет 2,79 млрд рублей.

РБК отмечает, что Верфь «Залив» производит специальные металлоконструкции для Крымского моста.

Напомним, в июле Siemens обвинил российских партнеров в том, что четыре газотурбинные установки, произведенные немецким концерном и предназначавшиеся для Таманской тепловой электростанции (ТЭС), были незаконно поставлены в Крым в обход санкций Евросоюза.