Заседания по делу Белых будут проходить в СИЗО «Матросская тишина»

Судья Татьяна Васюченко объявила, что с завтрашнего дня все слушания по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых будут проходить в зале СИЗО «Матросская тишина».

«Сегодняшнее заседание началось с того, что Никита Юрьевич сказал, что тяжело переносит доставку в суд каждый день», — объяснила судья.

Затем заседание несколько раз прерывали, чтобы медики осмотрели Белых.

Судья приняла решение, что зрителей, в частности представителей СМИ, не будут пускать на заседания.

«Адвокат будет сообщать зрителям о том, что было на заседаниях», – сказала она.

На сегодняшнем заседании также присутствовали врачи больницы СИЗО. Такую меру приняли после того, как вечером в пятницу состояние Белых резко ухудшилось. По его словам, после заседания его поместили в палату интенсивной терапии из-за высокого давления.

Напомним, 24 июня 2016 года Никиту Белых, который на тот момент занимал пост губернатора Кировской области, задержали в ресторане в Москве. На следующий день ему предъявили обвинение в получении взятки на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам Белых отрицвет свою вину.