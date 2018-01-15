ФСИН признала вину сотрудников СИЗО в смерти топ-менеджера Роскосмоса

Топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов умер, в том числе по вине сотрудников ФСИН, заявил начальник столичного управления ФСИН Сергей Мороз. Его слова передает Интерфакс.

«Несмотря на проводимую работу по предупреждению преступных намерений спецконтингента, в 2017 году было допущено одно особо учитываемое преступление. Все вы помните громкое резонансное дело по гибели заключенного Евдокимова в следственном изоляторе № 5», — сказал Мороз.

Он также добавил, что «вина сотрудников однозначно имеется», а окончательную оценку им даст следствие и суд. При этом напомнил, что одного сотрудника уже уволили, а другого привлекли к уголовной ответственности.

Напомним, Владимир Евдокимов, находившийся в СИЗО «Водник» по обвинению в мошенничестве, был найден мертвым в своей камере 18 апреля. Изначально выдавалась версия самоубийства, но позже СК России завел дело об убийстве.

Тело Евдокимова с колото-резанными ранами нашли в туалете одной из камер СИЗО 18 марта. За месяц до этого Евдокимова перевели из спецблока изолятора в обычную камеру без видеонаблюдения.

По информации «Новой газеты», бывший топ-менеджер мог совершить самоубийство после вымогательства в СИЗО.