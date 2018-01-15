В Казани без электричества остались около 100 тысяч человек

В Казани в результате отключения цепи кабельной линии без электричества остались около 96,7 тысячи человек, следует из материалов, размещенных на сайте Минэнерго России.

«Мощность отключенных потребителей – 62 МВт. Температура наружного воздуха — 8ºС. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Согласно информации министерства, отключение произошло в 16:35 (МСК). Кабельная цепь принадлежит ОАО «Сетевая компания», в ее зону обслуживания входит территория общей площадью 67,8 тысяч кв. км с населением 3,86 млн человек.

В Минэнерго отмечают, что компания занимается передачей электрической энергии по магистральным сетям, распределительным сетям, в ее задачи входит эксплуатация, ремонт, а также техническое перевооружение электросетевого комплекса.