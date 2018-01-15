Врачи разрешили фигуранту «болотного дела» Памфилову покинуть психбольницу

Врачебная комиссия сочла, что находящийся в астраханской психиатрической больнице фигурант «болотного дела» Максим Памфилов не представляет опасности для общества и может быть переведен на амбулаторное лечение у психиатра по месту жительства, рассказала «Новой газете» адвокат Мария Куракина.

«29 марта Замоскворецкий суд вынес в отношении Памфилова постановление об освобождении от уголовной ответственности и принудительном лечении в специализированной больнице. 22 июня это постановление вступило в законную силу, и 18 июля Памфилова направили в астраханскую психологическую больницу. Оно было обжаловано. 18 января истекает шестимесячный срок пребывания Памфилова в больнице. По нашей информации (у защиты еще нет подтверждающего документа), комиссия провела освидетельствование и решила, что Памфилов не опасен для общества», — рассказала защитник.

Максим Памфилов страдает синдромом Туррета. Во время следствия его признали невменяемым. С августа 2016 года он находился в изоляторе «Бутырка».

Панфилова обвинили в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейскому 6 мая 2012 года на Болотной площади Москвы. В приговоре говорится, что он сорвал шлем с сотрудника ОМОНа и «причинил ему физическую боль».