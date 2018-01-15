Фонд избирательной кампании Навального подал к Минюсту встречный иск

Фонд избирательной кампании оппозиционного политика Алексея Навального «Пятое время года» (ПВГ) подал встречный иск к министерству юстиции России, которое ранее потребовало ликвидации фонда. Об этом Интерфаксу сообщил директор организации и глава федерального предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

«Мы подали встречный иск. Они требуют нас ликвидировать, мы требуем признать незаконными эту проверку и результаты проверки», — заявил Волков.

В пресс-службе Гагаринского суда Москвы уточнили, что иск ПВГ «зарегистрирован, но дата его рассмотрения пока не назначена».

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Ранее в понедельник Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», занимающийся обеспечением избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального. Рассмотрение дела назначено на 22 января.

В ноябре прошлого года Минюст уведомил ПВГ о внеплановой проверке. Тогда министерство потребовало предоставить сведения о мероприятиях фонда, о выпускаемой агитационной продукции и литературе, а также предоставить договоры пожертвований.

Фонд «Пятое время года» — операционное юридическое лицо кампании Навального, в нем официально трудоустроены сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений. Кроме того, ПВГ аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.