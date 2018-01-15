СМИ рассказали о звонке в «Спартак» из Кремля из-за твита с расистской шуткой

Представитель администрации президента России позвонил в футбольный клуб «Спартак» после скандала с постом в твиттере клуба, в котором автор допустил расистскую шутку в отношении темнокожих футболистов «Спартака», рассказали «Би-би-си» близкие к клубу источники.

По словам собеседников издания, в Кремле потребовали от пресс-службы «Спартака» выступить с опровержением и удалить вызвавший скандал твит. Организация последовала рекомендациям.

При этом пресс-секретарь «Спартака» Леонид Трахтенберг заявил изданию, что «впервые слышит» о том, что в клуб звонили из Кремля и просили удалить сообщение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сказал, что ему «не известно» о звонке Кремля в футбольный клуб.

Отметим, что несмотря на извинения, Международная федерация футбола (ФИФА) официально осудила инцидент.