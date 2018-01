Скоропостижно скончалась солистка рок-группы The Cranberries Долорес ОʼРиордан

Солистка и лидер рок-группы Cranberries Долорес ОʼРиордан умерла в возрасте 46 лет, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию Raidio Teilifis Eireann.

По данным агентства, ОʼРиордан умерла во время короткой репетиции в Лондоне. Представитель музыкального коллектива заявил, что ее смерть была «внезапной».

Музыкальная группа была создана в 1989 году ирландскими музыкантами братьями Майком и Ноэлом Хоганами, также в состав группы вошли Фергал Лоулер и Ниалл Куинн. Изначально коллектив имел название The Cranberry Saw Us.

После прихода в группу О’Риордан в 1990 году коллектив сменил название на The Cranberries. Группа получила международное признание в 1990-х годах.

Долорес ОʼРиордан записала с группой Cranberries пять альбомов, в том числе и такие хиты как Zombie и Linger.