Киев снял санкции с российского поставщика угля

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины сняло санкции с российского поставщика угля ООО «Южтранс» (Ростовская область), следует из приказа МЭРТ от 29 декабря 2017 года.

Согласно документу, санкции против «Южтранса», предполагающие запрет поставок на Украину продукции компании, вступили в силу с 9 декабря 2017 года.

Ранее в ноябре прошлого года Украина ввела санкции в отношении 42 российских компаний.

Введенные санкции предполагали «временную приостановку осуществления внешнеэкономической деятельности на территории Украины» указанных в санкционном списке компаний.

Санкции были введены по ходатайству СБУ и Генпрокуратуры Украины за действия, «которые могут навредить интересам национальной экономической безопасности», за нарушение закона «О внешнеэкономической деятельности» и Таможенного кодекса Украины.

Среди российских компаний, попавших под украинские санкции оказался также и «Южтранс». В 2015 году Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила российскую компанию в связях с самопровозглашенными Донецкой и Луганской республиками.

По версии украинских спецслужб, российская компания принимала участие в незаконной схеме по вывозу угля с территорий ДНР и ЛНР. При этом часть прибыли, как утверждают в СБУ, направлялась на финансирование самопровозглашенных республик.

«Южтранс» входит в группу «Южной угольной компании», владеющей добывающими активами в Ростовской области. Компания занимается поставками антрацитового угля ряду украинских предприятий, в частности, «Донбассэнерго».