Суд отказался допросить генерала ФСБ Феоктистова по делу Никиты Белых

Пресненский суд Москвы отказал защите бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых в допросе генерала ФСБ в отставке Олега Феоктистова, который руководил оперативно-розыскными и следственными мероприятиями по делу Белых.

По словам адвоката Андрея Грохотова, Феоктистов подписал бумаги об оперативно-розыскных мероприятиях в апреле — еще до того, как главный свидетель обвинения Юрий Зудхаймер написал заявление на Белых. Свои слова он подтвердил материалами, которые были найдены при обыске гостиничного номера Белых. Сам Белых уточннил, что эти листки передал ему еще в апреле 2016 года его заместитель Сергей Щерчков.

Также адвокат добавил, что согласно документам, Феоктистов поручил обработать специальным химическим веществом только купюры, однако был обработан весь пакет с деньгами, который 24 июня 2016 года был передан Белых.

На сегодняшнем заседании судья Татьяна Васюченко также перенесла слушания в «Матросскую тишину», объяснив это плохим самочувствием Белых. Весь день в суде находились медики из больницы СИЗО, они следили за состоянием бывшего губернатора.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.