Литва запретила въезд в страну Кадырову и Бастрыкину по «закону Магнитского»

Департамент миграции Литвы принял свой «список Магнитского», в него вошли 49 россиян, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, им запретили въезд в страну. Список опубликован на сайте латвийского ведомства.

Также в списке оказались заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, а также судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева и Сергей Подопригоров.

В ноябре прошлого года парламент Литвы принял аналог «акта Магнитского». Литва стала четвертым государством после США, Канады и Эстонии, принявшим соответствующий закон.

Отметим, что в канадском списке «Магнитского» также фигурирует глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Изначально «акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Закон ввел персональные санкции (в частности, запретил въезд в страну и заблокировал финансовые активы в американских банках) в отношении лиц, причастных, по мнению властей США, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.