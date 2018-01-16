Умер лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов

Председатель исполнительного комитета движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщается на его странице в фейсбуке.

«Сегодня [15 января], не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — сказано в сообщении.

Как рассказала ТАСС экс-депутат Госдумы Дарья Митина, Анпилову стало плохо в минувшую субботу. ​

«13 января [Анпилов] ехал на встречу [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина с дoверенными лицами, нo не дoехал — oбширный инсульт. Три дня лежал в „Склифосовского“ в кoме, несколько часов назад скончался», — сказала она.

Анпилов родился 2 октября 1945 года в селе Красная Глина Краснодарского края. В 1973 году закончил факультет журналистики МГУ. После окончания вуза уехал работать на Кубу переводчиком в министерстве торгового флота. Вернувшись, работал переводчиком в Высшей комсомольской школе, затем в районных газетах в Подмосковье.

Анпилов был участником учредительного съезда Российской коммунистической рабочей партии, в 1991 году был избран секретарем ЦК руководителем Московского горкома партии. В октябре 1996 года исключен из РКРП. В 1992 году Анпилов был одним из создателей общественно-политического движения «Трудовая Россия».

В 2001 году участвовал в довыборах депутата Госдумы 3 созыва по 106-му Коломенскому одномандатному избирательному округу, однако не был избран. В 2006–2007 годах принимал участие в совещаниях и митингах общественного движения «Другая Россия». В 2012 году был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Жириновского.