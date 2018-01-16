Росавиация предписала четырем авиакомпаниям сократить число чартерных рейсов

Росавиация направила телеграммы четырем крупнейшим российским чартерным авиакомпаниям с требованием сократить программу чартерных полетов в период с 10 по 31 января. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ, достоверность которого подтвердили авиаперевозчики.

Речь идет о сокращении на 30% чартерных рейсов авиакомпаний «Азур эйр», Nordwind и «Икара», и «Роял флайт» — на 20%. В телеграмме говорится, что рабочая группа ведомства выявила несоответствия программ перевозчиков резерву судов, которые необходимы для вывоза пассажиров в случае поломок основного парка.

Собеседники «Ведомостей» заявили, что чартерные программы на период до 14 января были утверждены еще в конце декабря, поэтому пока они не сокращены.

12 января ведомство направило авиакомпаниям еще одно напоминание и предупредила, что с 21 января будет выдавать им разрешения на заявленные рейсы лишь частично. Согласно существующим правилам, власти могуть сокращать программу полетов тех перевозчиков, которые допустили задержку более 10% чартерных рейсов в предыдущем месяце.

В конце декабря сообщалось, что Росавиация сократила новогодние международные чартерные программы. Корректировки на 20–30% затронули шесть авиакомпаний.

Напомним, что осенью прошлого года стало известно о прекращении полетов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из-за отсутствия денег на перевозки пассажиров. Позже Росавиация ввела в компании внешнее управление. С 16 октября компания полностью прекратила перевозку пассажиров регулярных рейсов.

Президент Владимир Путин из-за ситуации с «ВИМ-Авиа» объявил главе Минтранса о неполном служебном соответствии и раскритиковал работу вице-премьера Аркадия Дворковича в транспортной отрасли. Дворкович заявил, что власти ужесточат критерии оценки финансовой устойчивости авиакомпаний.