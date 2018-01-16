«Левада-центр» не будет публиковать данные опросов о президентских выборах

После начала президенсткой кампании, которая стартовала 18 декабря, «Левада-центр» перестал публиковать данные опросов о выборах президента. Это связано с тем, что в 2016 году «Левада-центр» был признан иностранным агентом, а законодательство запрещает таким организациям каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. Об этом газете «Ведомости» сообщил директор центра Лев Гудков.

По его словам, сами опросы будут проводиться, но результаты публиковаться не будут.

«Нарушение закона грозит штрафами и даже закрытием организации», — уточнил Гудков.

Он добавил, что закон об «иностранных агентах» изначально был направлен на исключение независимых источников данных и альтернативных интерпретаций.

«Со ВЦИОМом наши данные отличались незначительно, расхождения были в нюансах. Хотя у нас результаты (представителей власти — Дождь) всегда были ниже», — отметил социолог.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу «Ведомостей» прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов Левада-центра, сообщил лишь, что для анализа электоральных данных «используются данные существующих центров».

Ранее пресс-секретарь «Левада-центра» Карина Пипия заявила, что по этой же причине центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента. По ее словам, возможно «Левада-центр» замерит рейтинги кандидатов накануне „периода тишины“ и даст результаты уже после президентских выборов.

Напомним, что Минюст России включил Левада-центр в реестр НКО-иноагентов в начале сентября 2016 года во время кампании по выборам в Госдуму.