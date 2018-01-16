Двое избитых участковым жителей Чувашии направили жалобу в ЕСПЧ

Двое избитых участковым жителей Чувашии направили жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с нарушением Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копии жалоб.

По мнению пострадавших, российские власти не выполнили обязательства по выплате соответствующей компенсации за насилие в полицейском участке.

Как уточнил юрист пострадавших Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права», речь идет о ст. 3 (запрет пыток) и ст. 13 (право на эффективное средство правовой защиты.

Инцидент произошел 8 сентября 2016 года. Тогда неизвестный автомобиль совершил наезд на 26-летнего жителя Новочебоксарска и его 22-летнего друга. Они позвонили в полицию, и спустя время им предложили подъехать на автозаправочную станцию, чтобы опознать автомобиль. На заправке участковый ОМВД по городу Новочебоксарск Александр Семенов в ходе разговора избил обоих мужчин.

После появления в интернете видеозаписи избиения, сделанной прохожим, Семенова уволили и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Потерпевшие после вступления приговора в силу подготовили иски на 762 тысячи рублей в качестве компенсации морального вреда, однако Новочебоксарский городской суд взыскал с МВД лишь 40 тысяч.

Юрист пострадавших Алексей Глухов отметил, что российские судьи «привыкли такие вещи рассматривать как драку с алкоголиком, но здесь участвует представитель власти, использующий наручники и дубинки и отпор которому чреват статьей УК».