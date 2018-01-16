ФИФА направила Родченкову вопросы о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) активизировала расследование в отношении возможного употребления допинга российскими футболистами, направив соответствующий запрос информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Об этом сообщает The Associated Press.

«По итогам первоначального изучения новых данных из московской лаборатории, которые недавно предоставила WADA, ФИФА направила юристу WADA вопросы, чтобы он передал их доктору Родченкову», — приводит агентство заявление ассоциации.

Ранее Родченков заявил, что у него есть доказательства причастности десятков футболистов, включая членов национальной сборной, к «государственной допинговой программе» в России.

В декабре прошлого года ФИФА заявила о получении от WADA новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории.

В январе футбольная ассоциация направила в Российский футбольный союз (РФС) запрос с данными о пробах ряда игроков. Речь идет об 11 футболистах: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Пётр Немов. РФС сделал запрос в РУСАДА, откуда пришел ответ о чистоте игроков.

В июне ФИФА проводила проверку по заявлениям об употреблении российскими футболистами допинга, но нарушений не выявила.

Напомним, что Родченков стал главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В результате Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане.