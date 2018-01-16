ЦИК проверит возможные нарушения при сборе подписей в поддержку Путина в Кургане

Центральная избирательная комиссия проведет проверку в связи с возможными нарушениями при сборе подписей в поддержку Владимира Путина как кандидата на президентских выборах, допущенными в Кургане. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина, передает Интерфакс.

По ее словам, если эти подписи не будут сданы, то к ним не будет никаких претензий. Гришина добавила, что проверка должна быть проведена в течение 10 дней, «к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что избирательный штаб Путина аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, на которого ссылается издание, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

«Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не сможем», – сказал Кондрашов.

По его словам, региональные власти также не знали об этой инициативе.

На сбор подписей в рабочее время и на рабочем месте пожаловалось областное отделение КПРФ. Там также задались вопросом, как сборщики смогли проникнуть на предприятия с пропускным режимом.

Согласно закону собирать подписи нельзя на работе, а также там, где выдается зарплата и другие пособия.

16 января штаб Владимира Путина отчитался о двукратном запасе собранных подписей. По данным штаба, собрано 700 тысяч подписей, притом что для регистрации кандидата-самовыдвиженца необходимо 300 тысяч (плюс 10% дополнительных).