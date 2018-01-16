РИА Новости: с полковника СК сняли обвинения в получении взятки от Шакро Молодого

С заместителя главы управления собственной безопасности Следственного комитета полковника Александра Ламонова сняты обвинения в получении взятки от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отметил собеседник агенства, у Ламонова есть право на реабилитацию.

Адвокат Ламонова Ольга Лукманова от комментариев отказалась, сославшись на подписку о неразглашении.

При этом, уточняет РИА Новости, полковник все еще находится под стражей, поскольку в отношении него и других фигурантов идет расследование дела о взятке за смягчение обвинения криминальному авторитету Андрею Кочуйкову (известному также как Итальянец) и освобождение его из СИЗО.

В ноябре суд продлил арест Александра Ламонова до 19 января. Ранее судья закрыла заседание от слушателей и прессы.

В декабре по обвинению в коррупционных связях с Шакро был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник следственного управления СКР по Центральному округу Москвы, в последнее время работавший в «Роснефти».

Напомним, что Ламонов, а также высокопоставленные сотрудники СК Денис Никандров и Михаил Максименкопо были арестованы по делу Шакро Молодого в июле 2016 года. Их обвиняют в получении взятки от криминального авторитета. По версии следствия, они обещали прекратить преследование Кочуйкова, который проходит по делу о перестрелке.