Дети старше десяти лет смогут ездить в поездах без родителей

Детям старше десяти лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» глава Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) Петр Иванов.

«По прибытии на станцию назначения проводник должен будет передать ребенка доверенному лицу. Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению», – пояснил Иванов.

Услугу сопровождения ребенка в пути, по словам главы ФПК, предполагается ввести уже в текущем году.

Как напоминает издание, сейчас родители могут отправлять детей на отдых или соревнования организованными группами. Заказать перевозку ребенка с сопровождением можно только на самолетах.