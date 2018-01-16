Пострадавшая при нападении учительница из Перми пришла в сознание

Учительница, которая получила ранения во время драки подростков в пермской школе №127, пришла в сознание. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на главврача городской клинической больницы №4 Андрея Ронзина.

«Женщина пришла в себя, она в сознании, но ещё на искусственной вентиляции (легких — прим. ред.). Все понимает», — сказал главврач. Он также уточнил, что состояние двоих подростков оценивается как состояние средней тяжести, и они переведены из реанимации.

В свою очередь, источники «Коммерсанта» добавляют, что устроившие драку на ножах допрошены следователями. Подростки не отрицают, что нанесли повреждения ученикам 4 класса и учительнице. При этом собеседники газеты не назвали, что послужило мотивом действий учеников.

По факту инцидента Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Дело завели после драки между двумя школьниками с применением ножей, которую пытались предотвратить педагоги и школьники.

В результате пострадали 15 человек; из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. У учительницы есть двое детей. Дочь учится в шестом классе той школы, где произошел инцидент.