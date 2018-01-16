Цыгане из Татарстана обратились в ЕСПЧ из-за дискриминации

Проживающие в Татарстане 36 цыган обратились в ЕСПЧ, так как, по их мнению, российские власти нарушили право на уважение частной и семейной жизни, а также проявили дискриминацию (статьи 8 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Об этом «Новой газете» рассказали в «Зоне права».

В начале 2000-х годов цыганский табор обосновался в поселке Айша Зеленодольского района Татарстана, где приобрел землю. Однако в 2016 году руководство сельского поселения заявило, что часть домов построена без разрешения и не соответствует градостроительным, санитарным нормам, потому строения должны быть снесены.

По словам адвокатов, экспертизу проводил специалист, у которого отсутствовал опыт проведения подобных исследований, а доводы муниципалитета о выявленных нарушениях не были подкреплены доказательствами.

В результате, в марте Зеленодольский городской суд удовлетворил иск Айшинского сельского поселения о сносе домов. Во исполнение решения суда летом цыгане самостоятельно разобрали дома и уложили стройматериалы на участке.

«В августе судебные приставы в сопровождении спецназа УФСПП и сотрудников ОМОНа с собаками приехали в цыганский табор, загрузили на машины стройматериалы и увезли их в неизвестном направлении», — пояснили в «Зоне права».

Однако, по информации организации, суд постановил взыскать с лидера цыганской общины Яноша Кальдараса 287 тысяч рублей в качестве возмещения расходов, понесенных за вывоз стройматериалов.

«В Айшинской средней школе также существовал отдельный класс «Ц» - для выходцев из цыганских семей. В начале 2017 года, после огласки, чиновники отрапортовали, что это произошло по инициативе родителей других школьников», — добавили в правозащитной организации.

После чего прокуратура Татарстана не согласилась с таким доводом и потребовала ликвидировать подобные классы, чтобы цыгане учились вместе с представителями иных национальностей.

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Напомним, в конце июля 2017 года в Тульской области строительная техника приступила к сносу зданий, в которых незаконно проживали цыгане, и рядом с которым в марте 2016 года произошел конфликт из-за незаконного подключения к газопроводу.

«Новая газета» сообщала, что цыгане появились в этом районе еще в 60-х. С тех пор между ними и коренными жителями поселка происходили конфликты.