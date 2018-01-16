Актера Кевина Спейси обвинили в расизме

Глава охранной фирмы VIP Protective Services Эрл Блю, отвечавший за безопасность во время съемок сериала «Карточный домик», обвинил актера Кевин Спейси в расизме. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Когда менеджер захотел представить актеру меня и моего напарника, Спейси, выйдя из своего съемочного фургона, оглядел нас сверху вниз, прошел мимо, пожал руку белому офицеру полиции и ушел (…) Каждый раз, когда он видел на площадке чернокожего охранника, он с ним даже не разговаривал», — заявил Эрл Блю.

По его словам, Спейси называл сотрудников с африканской внешностью «ниггерами» и требовал выгнать их со съемочной площадки. События произошли в 2012 году, однако Блю решил рассказать о случившемся только сейчас после обвинения Спейси в сексуальных домогательствах.

По словам Блю, после того, как отсняли первый сезон сериала, с его фирмой не продлили договор, что, по мнению главы охранной фирмы, может быть связано с позицией Спейси. Блю также намерен подать в суд на голливудского актера.

Напомним, что в 2017 году в США произошла серия скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. В октябре несколько актрис обвинили в домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Вскоре в домогательствах были обвинены актеры Кевин Спейси, Дастин Хоффман, комик Луи Си Кей.

После того, как осенью этого года Спейси заподозрили в домогательствах, съемки очередного сезона «Карточного домика» приостановили на неопределенный срок, а потом Netflix уволила Спейси.