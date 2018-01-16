Минкульт подал иск на 133 млн по «делу Седьмой студии»

Министерство культуры подало иск, в котором идет речь о возмещении около 133 млн рублей, исковое заявление направлено в рамках уголовного дела «Седьмой студии». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства.

«В рамках уголовного дела подано исковое заявление о возмещении вреда в размере 133 237 920 рублей», - говорится в сообщении. В Минкульте добавили, что не могут раскрыть другие подробности уголовного дела.

Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».

В итоговых материалах следствия сумма ущерба по уголовному делу выросла с 68 до 133 млн рублей.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.

В частности на следствии Масляева дала показания о том, что компания «Седьмая студия» была создана режиссером Кириллом Серебренниковым, бывшим директором «Гоголь-центра» Алексеем Малобродским и бывшим гендиректором «Седьмой студии» Юрием Итиным для «реализации преступного умысла» на хищение государственной субсидии в 200 млн рублей на поддержку современного искусства.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Масляевой до 19 апреля.