Министр экологии Челябинской области уходит со своего поста. Ее отставки требовали активисты «Стоп ГОК»
Министр экологии Челябинской области Ирина Гладкова написала заявление об отставке. Об этом сообщает издание Znak.com со ссылкой на источник в министерстве экологии.
По словам собеседника агентства, об уходе Гладковой с поста руководителя министерства коллективу объявили днем 16 января.
Информацию об уходе Гладковой порталу 74.ru также подтвердил пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.
«Ирина Александровна написала заявление на имя губернатора по собственному желанию. Борис Александрович рассмотрит его в ближайшее время. Если заявление будет удовлетворено, состоится назначение исполняющего обязанности министра», — заявили в пресс-службе губернатора.
Предполагается, что исполняющим обязанности министра экологии Челябинской области станет Яна Куприкова.
Напомним, активисты челябинского движения «Стоп ГОК» выступают против решения о строительстве Томинского горно-обогатительного комбината. Участники движения не раз поднимали вопрос о профпригодности министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой из-за того, что та ранее работала в «Русской медной компании», строящей ГОК.
После многочисленных акций протеста активистам лично позвонил президент России Владимир Путин, после чего поручил губернатору области встретиться с экоактивистами и провести серию переговоров по проблеме Томинского ГОКа.