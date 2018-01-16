Генпрокуратура проверит на экстремизм организаторов «Артодокфеста» после жалобы активистов SERB

Генпрокуратура начала проверку на предмет публичного оправдания терроризма и экстремизма в действиях организаторов фестиваля документального кино «Артдокфест» по жалобе активистов движения SERB, сообщает ТАСС.

«Проверка назначена, и при наличии в действиях указанных лиц признаков преступлений, перечисленных в заявлении, их привлекут к уголовной ответственности», — заявил глава движения SERB Игорь Бекетов.

Поводом для жалобы стал показ на фестивале фильмов «Полет пули» Беаты Бубенец и «Война ради мира» Евгения Титаренко о конфликте в Донбассе. По мнению активиста, организаторы фестиваля, в частности президент «Артдокфеста» Виталий Манский, «пытаются публично оправдать военные действия на юго-востоке Украины» и «показывая подобные фильмы, провоцируют массовые беспорядки».

Фестиваль «Артдокфест» проходил в Москв с 6 по 12 декабря 2017 года. 10 декабря перед показом «Полета пули» участники SERB ворвались в кинозал, требуя прекратить сеанс, и разлили токсичный газ. Пресненский суд Москвы арестовал активистов на семь суток за неповиновение полиции, а позже смягчил наказание и снизил арест до пяти суток.

Позже был отменен показ картины «Война ради миров» Титаренко. Чешский центр на территории посольства республики в Москве отказался от демонстрации фильма из-за беспокойства о комфорте и безопасности гостей.

Ранее в ноябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой просил Генпрокуратуру проверить фильм Титаренко «Война ради мира» на соответствие законодательству. Политик пояснил, что режиссер картины ранее служил в бригаде «Госпитальеры», которая входит в экстремистскую организацию «Правый сектор», деятельность которой запрещена на территории России. Толстой полагал, что в фильме Титаренко могут быть «публичные призывы к экстремизму и терроризму».