СМИ узнали о сути претензий Минюста к фонду Навального

Незарегистрированный в ЕГРЮЛ кемеровский филиал фонда «Пятое время года» (ПВГ) стал причиной, по которой у Минюста возникли претензии к этому фонду оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Кроме того, нарекание вызвало и несоблюдение требований закона об НКО о публикации ежегодных отчетов о своей деятельности, в связи с чем материалы были направлены в Минюст для проведения проверки», - рассказал собеседник агентства.

В разговоре с «Новой газетой» глава федерального предвыборного штаба Навального Леонид Волков пообещал «скоро прокомментировать» эту информацию.

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Напомним, Минюст обратился в суд с требованием ликвидировать фонд «Пятое время года», занимающийся обеспечением избирательной кампании оппозиционера Алексея Навального.

В ответ ПВГ подал встречный иск к министерству юстиции России, в котором представители фонда потребовали признать проверку Минюста незаконной и результат аннулировать.

Фонд «Пятое время года» — операционное юридическое лицо кампании Навального, в нем официально трудоустроены сотрудники штабов, на фонд заключаются договоры об аренде помещений. Кроме того, ПВГ аккумулирует все средства, которые поступают Навальному в виде пожертвований.