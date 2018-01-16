Спецпроект «Новой газеты» о мигрантах-рабочих получил первую премию правительства Москвы

Первую премию правительства Москвы из рук мэра Сергея Собянина во вторник 16 января получила куратор спецпроекта «Новой газеты» «Москвичи. Благодарим за доставленные неудобства» Анна Артемьева. Формулировка премии: «За фотопроект с историями людей разных национальностей, работающих над благоустройством столицы».

В сентябре 2017 года, накануне Дня города, вышел спецвыпуск «Новой», полностью посвященный историям рабочих-мигрантов: укладчиков тротуарной плитки, озеленителей, дворников, промышленных альпинистов, асфальтоукладчиков, метростроевцев.

В работе над специальным фотопроектом «Москвичи» участвовали 7 фотографов «Новой газеты»: Анна Артемьева, Влад Докшин, Виктория Одиссонова, Виталий Кавтарадзе, Антон Карлинер, Светлана Виданова и Сергей Кузнецов. Фоторедактор — Юрий Козырев. Спецпроект состоялся благодаря поддержке многолетних партнеров «Новой» — типографии «Прайм Принт Москва».

Помимо Анны Артемьевой, лауреатами премии стали 14 человек. Мэр Москвы Собянин наградил их за освещение экономических, социальных и общественно значимых проектов, реализуемых в столице, и актуальных вопросов жизни москвичей.