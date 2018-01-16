В Госдуме предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО в 6 раз

Депутат Сергей Вострецов предложил увеличить штраф за отсутствие полиса Обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) до 5 тысяч рублей, сообщает Russia Today.

«У автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По словам президента Российского союза автостраховщиков (РСА) Игоря Юргенса, из 50 млн зарегистрированных автомобилей около 1 млн ездят без страховки.

Согласно действующему законодательству, административный штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей. Если транспортным средством управляет водитель, не внесенный в полис ОСАГО, или срок действия полиса истек, штраф – 500 рублей.

Средняя стоимость самого полиса ОСАГО, по данным Минфина, составляет 5,8 тысяч рублей.

Ранее в феврале 2017 года РСА предложил искать водителей без полисов ОСАГО с помощью камер фотофиксации нарушений. Однако проект столкнулся с техническими сложностями и не был реализован.