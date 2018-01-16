Журналистов не допустили в СИЗО на суд по делу Никиты Белых

Журналистов, собравшихся на проходной СИЗО «Матросская тишина», не допустили в суд по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Корреспонденты «Новой газеты», «Медиаозоны», «Би-би-си», «7х7», «Эха Москвы» дожидались допуска от руководства изолятора около четырех часов.

Заседания по делу Белых были переведены из Пресненского районного СИЗО в «Матросскую тишину» по решению суда: подсудимый находится в прединсультном состоянии, ему оказывают медицинскую помощь врачи СИЗО.

«Поскольку Белых может физически не выдержать режим допросов в Пресненском суде, слушания в Матросской тишине — оптимальный выход прежде всего для его самочувствия. А именно это сейчас первично, а не присутствие слушателей и доступ СМИ», — объяснил адвокат Белых Андрей Грохотов.

Процесс формально не был закрыт, однако фактически представители прессы не могут попасть на территорию СИЗО без соответствующего решения руководства. Официальной реакции так и не поступило.

Ранее судья Татьяна Васюченко приняла решение проводить заседания суда каждый день, несмотря на состояние здоровья подсудимого.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.