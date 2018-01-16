Консула Израиля отказались пускать в СИЗО к экс-директору «Гоголь-центра» Малобродскому
Вера Челищеварепортер, глава отдела судебной информации
Следствие отказало бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому, одному из фигурантов дела о хищениях бюджетных средств, во встрече с израильским консулом. Об этом Малобродский, обладающий гражданствами России и Израиля, сообщил на заседании Басманного суда.
По словам адвоката обвиняемого Ксении Карпинской, консул Израиля выразил готовность придти в СИЗО, однако следователь отказался дать на это разрешение без объяснения причин.
Находящийся в СИЗО уже семь месяцев Малобродский заявил, что следствие не дает организовать свидания с женой и дочерью и запрещает звонки родным. Фигурант дела также пожаловался, что следователи его унижают.
Ранее Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера Нины Масляевой, не признают свою вину. Масляева сотрудничает со следствием.