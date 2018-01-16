Экс-сенатора Игоря Изместьева включили в список на помилование

Пожизненно осужденный экс-сенатор от Башкирии Игорь Изместьев включен в список на помилование. Об этом Интерфаксу сообщила глава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева.

«Проект указа будет рассматривать и подписывать президент (России Владимир Путин — прим.ред.) в конце января», – добавила правозащитница.

Летом на встрече с президентом России Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить Алексееву с юбилеем, правозащитница попросила главу государства помиловать Изместьева. Президент, по ее словам, согласился.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что помилование возможно, но на это потребуется время.

Напомним, в 2010 году Игорь Изместьев был осужден на пожизненный срок за организацию убийств. Его обвиняли в покушении на сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, убийстве бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной.