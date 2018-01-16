Вывесившего украинский флаг крымского фермера приговорили к колонии-поселения

Раздольненский районный суд Крыма приговорил к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения, а также штрафу в размере 10 000 рублей фермера Владимира Балуха. Его обвиняли в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

По версии следствия, Балух незаконно хранил на чердаке своего дома в селе Серебрянка 89 патронов и 5 тротиловых шашек. Сам Балух на суде настаивал, что патроны ему подбросили во время обыска.

В августе прошлого года суд уже выносил приговор Владимиру Балуху по этим же обвинениям. Тогда его приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

Однако впоследствии приговор был отменен Верховным судом Республики Крым, а дело было направлено на новое рассмотрение. Еще до вынесения первого приговора, в феврале 2017 года, международный правозащитный центр «Мемориал» признал Владимира Балуха политическим заключенным.

По мнению правозащитников, поводом могла стать табличка «Вулиця Героїв Небесної сотні 18».

«После этого к нему приходил председатель сельсовета с помощниками, угрожал, что его независимое поведение повлечет за собой неблагоприятные последствия, включая «обнаружение» у Балуха оружия или наркотиков, и требовал снять табличку», — говорится в заявлении правозащитников.

Балух известен в Крыму своими проукраинскими взглядами. Он поддержал Евромайдан, а после перехода Крыма в состав России вывесил на доме украинский флаг.

В 2016 году фермер уже подвергался уголовному преследованию. Тогда его приговорили к 320 часам исправительных работ за «оскорбление представителя власти». Оскорбленным оказался полицейский Евгений Баранов, участвовавший в обыске в доме Балуха.

Обыск был связан с подозрением в краже автомобиля ВАЗ-2106. Украденного автомобиля у Владимира Балуха не нашли, но флаг Украины силовики изъяли.