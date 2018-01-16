В Госдуме предложили оборудовать все школы металлодетекторами

Госдума подготовила запрос в Министерство образования с просьбой оборудовать все российские школы рамочными металлодетекторами. Об этом Russia Today рассказал депутат Иван Сухарев.

«На сегодняшний день учащиеся не проходят никакого досмотра. Если в Москве большая часть школ оборудована металлодетекторами, то в регионах подобная практика, как правило, отсутствует», – заявил политик.

Сухарев также предложил, чтобы охрану правопорядка в школах осуществляли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. По его словам, сейчас безопасностью в школах занимаются частные охранные предприятия, и это не гарантирует должного реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

«Отсутствие этих элементарных мер может привести к печальным последствиям, как это вчера произошло в Перми, где подростки свободно пронесли ножи и устроили резню. И это, к сожалению, не первый случай», – отметил Сухарев.

Напомним, 15 января в школе № 127 Мотовилихинского района Перми произошла поножовщина между двумя подростками. В результате нападения пострадали 15 человек, 12 из них были госпитализированы, в том числе 47-летняя учительница Наталья Шагулина.