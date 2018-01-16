Суд в Дагестане отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы

Верховный суд Дагестана отменил оправдательный приговор сыну мэра Махачкалы Мусы Мусаева, которого обвиняли в нападении на полицейского, сообщил дагестанский еженедельник «Новое дело».

По данным издания, коллегия направила дело на новое рассмотрение. Сам Бадрудин Мусаев на заседании не присутствовал. Адвокат уточнил, что обвиняемый находится на лечении в Москве. При этом защита не смогла предоставить необходимые медицинские документы. Суд решил, что Мусаев злоупотребляет ситуацией, и вынес решение в его отсутствии.

Ранее Мусаев два раза не явился на заседание Верховного суда. В ноябре прошлого года он не смог прийти из-за ОРВИ. Второй раз — из-за пищевого отравления.

В сентябре прошлого года Советский районный суд Махачкалы оправдал Мусаева по всем пунктам, несмотря на то, что гособвинение настаивало на пяти годах колонии строгого режима.

Напомним, в мае 2016 года Мусаев, управляя автомобилем, грубо нарушил правила дорожного движения. Когда сотрудники полиции попросили его предъявить документы, он начал угрожать полицейским, избил одного из них и скрылся.

Сам Мусаев в обращении к суду сказал, что полицейский с кем-то его перепутал, потому что сына мэра в тот момент не было в автомобиле.