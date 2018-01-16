В ростовском аэропорту задержали председателя «Открытой России» Александра Соловьева

Полиция Ростова-на-Дону задержала в аэропорту председателя «Открытой России» Александра Соловьева и менеджера правозащитного направления движения Полину Немировскую.

Соловьев и Немировская сегодня должны были провести правозащитный семинар в ростовском штабе Ксении Собчак. Интерес сотрудников правоохранительных органов, по словам Немировской, вызвали наклейки и брошюры с символикой «Открытой России».

Полиция изъяла у них всю атрибутику, сейчас они находятся в зоне досмотра аэропорта.

Полиция в Ростове душевная, но упорная.



Изъяли все наклейки с нашим логотипом и все брошюрки «как вести себя с полицией».



Брошюрки я не хотела отдавать, их уже в СК три тиража лежит, но они сказали, что меня спасают от 19.3, а, я отдавая брошюры, их спасаю от халатности. — ядерный потанцевал (@polinanem) January 16, 2018

Напомним, 12 декабря Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов сайты «Открытой России» и других проектов, связанных с основателем движения Михаилом Ходорковским. Надзорное ведомство объяснило свое решение требованием Генпрокуратуры, в котором прописаны меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим распространяемую с нарушением закона информацию.

В апреле Генпрокуратура признала британскую организацию «Открытая Россия» и «Институт современной России» нежелательными организациями. Зарегистрированная в Великобритании организация принадлежит бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому, а Институт современной России — его сыну Павлу. В российском движении «Открытая России» отвергли связь с организациями, признанными нежелательными.