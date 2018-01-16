К обсуждению законопроекта о притравочных станциях привлекут ФСБ и ФСО

К обсуждению законопроекта о притравочных станциях, который ранее одобрила Госдума, но отклонил Совет Федерации, привлекут ФСБ, ФСО и руководство аэропортов. Об этом стало известно во время первого заседания согласительной комиссии с участием представителей Совфеда и Госдумы.

Член Совфеда Владимир Лебедев при обсуждении законопроекта заявил, что необходимо оставить возможность контактной притравки ловчих птиц. По его словам, ее отсутствие подорвет, в частности, охрану аэропортов. В итоге стороны — представители Госдумы и Совфеда — договорились провести экспертное совещание с представителями ФСО, ФСБ и аэропортов по этому вопросу.

Лебедев выступил и за то, чтобы прописать в документе правила подготовки для разных типов собак. Сейчас законопроект, по его словам, касается сразу всех: «Подготовка разных собак происходит разными способами. Неподготовленная собака, охотящаяся, к примеру, на кабана, может погибнуть. А потеря питомца приводит к серьезной трагедии».

Лебедев добавил, что молодая собака должна иметь возможность «получить тумаков», чтобы при охоте знала что делать, и не погибла. «Молодая собака, до года или девяти месяцев (это надо обсудить с кинологами), должна допускаться к животному. Она должна получить тумаков, должна понять, что от зверя исходит угроза. Сама она в этом возрасте не может нанести ему увечье. А после года надо разрешить контакт собаки со зверем только через ограждающие конструкции», — предложил представитель Совфеда.

Вместе с тем Лебедев признал, что гарантировать того, что зверь не получит увечье от собаки нельзя. «Мы гарантируем равные условия драки (для зверя и собаки, — ред.), но гарантировать, конечно же, избежания тяжелых последствий (получения травм и увечий зверем, — ред.) не можем. Но чтобы в дальнейшем избежать их, у нас должна быть тренировка (охотничьих собак — ред.)», — отметил он.

Лебедев добавил, что в Совфеде выступают против живодерства и той травли, которую видно на распространенных в соцсетях видеороликах, снятых на притравочных станциях. «Мы ценим охотничью собаку не меньше, чем другого зверя. Травля, которая показана в роликах, нами не приветствуется», — заявил он.

О необходимости гуманного отношения к животном заявил и глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев. По его словам, сейчас все притравочные станции находятся вне закона, а против всех работников станций следует возбудить уголовное дело. По итогам заседания комиссии он отметил, что стороны договорились «разделить два понятия — жестокую притравку собак на притравочных станциях и деятельность по подготовке охотничьих собак».

Напомним, Совфед не пропустил законопроект о притравочных станциях, при этом в Госдуме документ прошел все чтения. Второе заседание согласительной комиссии пройдет на следующей неделе. Комиссия будет работать до 19 февраля. Затем законопроект вернется в Совфед.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 152 притравочных станций.