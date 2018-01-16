Навальный подал иск в Конституционный суд из-за недопуска к президентским выборам

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в Конституционный суд России из-за противоречия закона о выборах президента и Конституции. Об этом Интерфаксу рассказал юрист Иван Жданов.

По его словам, Навальный просит признать неконституционным закон о президентских выборах в части дополнительных ограничений пассивного избирательного права.

Навальный также обращался в Верховный суд на решение Центризбиркома отказать в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента России.

В иске шла речь о том, что постановление ЦИК нарушает права Навального на реализацию его пассивного избирательного права, которое закреплено ч. 2 ст. 32 Конституции. Кроме того, это постановление нарушает права группы избирателей, которые поддержали самовыдвижение Навального.

Напомним, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Политик имеет непогашенную судимость по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере).

В ответ на решение ЦИК Навальный призвал бойкотировать президентские выборы и анонсировал очередную общероссийскую акцию протеста.