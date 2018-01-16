Суд продлил арест Серебренникову и другим фигурантам дела «Седьмой студии»

Басманный суд Москвы еще на три месяца, до 19 апреля 2018 года, продлил меру пресечения в виде домашнего ареста режиссеру, художественному руководителю театра «Гоголь-центр» Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину.

Бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей также на три месяца.

Таким образом, судья Евгения Николаева удовлетворила ходатайство следователя Следственного комитета. Судья также отметила, что действующая мера пресечения обвиняемым «не противоречит Международной конвенции по правам человека» и Конституции России.

Сторона обвинения пояснила, что следствие перешло к завершающей стадии, обвиняемым предъявлено окончательное обвинение и им нужно знакомиться с материалами дела, со 120 томами, поэтому чтобы «не нарушались их права на защиту», они должны оставаться под арестом: кто под домашним, а кто в СИЗО.

Следователь также отметил, что у Серебренникова есть имущество за рубежом: это «свидетельствует о том, что он может скрыться» и «противодействовать следствию». При этом загранпаспорт режиссера изьят самим следствием.

В свою очередь, Серебренников заявил, что следствие не верит в этом деле никому, кроме ранее судимой бывшей бухгалтерше «Седьмой студии» Нины Масляевой, заключившей сделку со следствием и давшей против всех показания.

«Масляева с ее откровенным враньем — лучший друг следствия. А то, что рассказываем мы, те, кто занимался непосредственно проектом "Платформа" - следствию неинтересно. Я не понимаю, как можно оговаривать невиновных людей и себя», — сказал Серебренников.

Напомним, Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа. Его и бывших сотрудников театральной компании «Седьмая студия» обвиняют в хищении денег, выделенных на постановку спектаклей в рамках проекта «Платформа».

Все фигуранты дела, кроме экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, не признают свою вину. Именно на ее показаниях во многом строится обвинение.