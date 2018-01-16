В Москве подали первый иск к Apple из-за замедления работы iPhone

Тверской суд Москвы зарегистрировал первый иск к ООО «Эппл Рус», связанный с замедлением работы iPhone. Об этом Интерфаксу сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

По ее словам, гражданин А.С. Ключников требует безвозмездную замену аккумулятора и компенсацию морального вреда в размере 777 тысяч рублей.

Вопрос о принятии иска к производству будет решен судом в течение пяти дней, отметила Дзюрко.

О том, что россияне подадут иски к корпорации Apple, стало известно 15 января. Однако первое уголовное расследование против Apple из-за намеренного замедления старых версий iPhone началось во Франции.

Напомним, накануне Рождества компания Apple признала, что специально занижает скорость работы старых версий iPhone из-за использования литий-ионных аккумуляторов. Владельцы телефонов считают, что цель таких действий – вынудить пользователей купить новую версию iPhone.

Потом американская компания извинилась перед владельцами iPhone и снизила цену на замену аккумуляторов по гарантии. Однако это касалось только тех пользователей, которые за все время пользования смартфоном ни разу не меняли аккумулятор.