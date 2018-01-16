На курганском заводе опровергли сбор подписей в поддержку Путина

Информация о сборе подписей на курганском заводе в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина не соответствует действительности, сообщила «Коммерсанту» заместитель гендиректора по правовым вопросам ООО «Курганхиммаш» Ольга Кузнецова.

По ее словам, в рабочее время не проводились никакие «санкционированные мероприятия по сбору подписей за каких-либо кандидатов в президенты России».

Ранее в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) пообещали проверить возможные нарушения, допущенные во время сбора подписей в Кургане. В самом штабе Путина собранные подписи аннулировали.

По словам пресс-секретаря избирательного штаба Андрея Кондрашова, в процедуре сбора подписей были обнаружены нарушения.

Напомним, 14 января на сбор подписей в рабочее время и на рабочем месте пожаловалось областное отделение КПРФ. Там также задались вопросом, как сборщики смогли проникнуть на предприятия с пропускным режимом.

Согласно закону собирать подписи нельзя на работе, а также там, где выдаются зарплата и другие пособия.

На данный момент штаб Владимира Путина собрал более миллиона подписей. В штабе кандидата сообщили, что работа идет практически без нарушений.