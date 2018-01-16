Команда «Формулы-1» подписала контракт с российским гонщиком

Команда «Формулы-1» Williams объявила о подписании контракта с российским гонщиком Сергеем Сироткиным. Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Как подчёркивает Williams, 22-летний россиянин произвёл на команду впечатление во время шинных тестов в Абу-Даби, и именно благодаря этому выйдет на старт Гран При Австралии.

Выступление Сироткина в составе Williams будет финансироваться за счет программы развития российского автоспорта SMP Racing, поддерживаемой Борисом Ротенбергом.

Уточняется, что вторым пилотом команды будет 19-летний Лэнс Стролл. Таким образом, эта пара гонщиков станет самой молодой в следующем сезоне «Формулы-1».

Ранее Toro Rosso объявила, что выступавший до этого в «Формуле-1» россиянин Даниил Квот больше не будет сотрудничать с командой. В прошлом сезоне Квят набрал всего пять очков и занял в общем зачете 19-е месте.

Соответсвенно, Сироткин станет единственным российским гонщиком «Формулы-1» в новом сезоне.