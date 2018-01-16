Охраняющее пермскую школу ЧОП сообщило детали нападения с ножами

Сотрудники частной охранной организации «Аякс-Безопасность», под охраной которого находится школа N127 в Перми, где накануне в результате инцидента пострадали 15 человек, заявляют, что действовали в соответствии с должностными инструкциями, передает Интерфакс.

«Около 10 часов в школу зашли два подростка — учащихся школы. Они были одеты обычно, вели себя обычно, не проявляя признаков волнения или агрессии», — говорится в сообщении.

Один из учащихся прошел через турникет, приложив свой магнитный пропуск, а затем хотел по нему же пропустить в школу другого подростка, однако охранник не дала ему этого сделать.

Тогда мальчик сказал, что забыл свой пропуск дома, и охранник дала ему журнал, куда записываются все ученики, забывшие пропуск. Подросток записался в данный журнал, и его пропустили в школу.

Через некоторое время несколько учеников вышли в коридор и сообщили ей, что на третьем этаже видели двух подростков с ножом.

Охранник нажала тревожную кнопку связи со вневедомственной охраной Росгвардии и затем позвонила в «Аякс-Безопасность» и попросила прислать помощь, сообщает РБК со ссылкой на сообщение охранной компании.

Группа быстрого реагирования (ГБР) ЧОПа приехала в школу через пять минут после вызова. Охранник провела сотрудника группы на третий этаж, тот увидел в одном из кабинетов двоих подростков, в руках одного из них был нож.

«Оба подростка были в крови. Охранник выбил нож из рук одного из подростков. Обоих подростков сотрудник ГБР растащил друг от друга в разные стороны. После этого, убедившись, что подростки не оказывают сопротивления и не представляют угрозы, охранник открыл окна, т. к. в помещении было задымление», — цитирует сообщение Интерфакс.

Затем подозреваемых задержали подоспевшие сотрудники Росгвардии.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что устроившие 16 января драку на ножах подростки допрошены следователями. Подростки не отрицают, что нанесли повреждения ученикам 4 класса и учительнице. При этом собеседники газеты не назвали, что послужило мотивом действий учеников.

По факту инцидента Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

В результате пострадали 15 человек; из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих — психологические травмы.