Санкт-Петербург возглавил рейтинг инновационных регионов России

Санкт-Петербург возглавил рейтинг инновационных регионов по версии Ассоциации инновационных регионов России. Об этом сообщила руководитель проекта Роза Семенова, передает РИА Новости.

«Лидерами рейтинга являются — город Санкт-Петербург на первом месте, город Москва — на втором месте, республика Татарстан — устойчиво занимает третье место. Москва и Санкт-Петербург поменялись местами, в прошлом году Москва была на первом месте», — сказала она.

При составлении рейтинга регионы делят на пять групп в зависимости от уровня развития.

«В группу передовых регионов входит 26 субъектов России — это сильные и средне-сильные новаторы, 29 регионов формируют группу средних инноваторов, 30 регионов являются отстающими — средне-слабые и слабые», — пояснила Семенова.

В предыдущий раз Санкт-Петербург возглавлял рейтинг инновационных регионов по итогам 2014 года.

Рейтинг инновационных регионов был разработан Ассоциацией инновационных регионов вместе с Минэкономразвития в 2012 году. Все субъекты оцениваются на основе 29 индикаторов, объединенных в четыре раздела: «Научные исследования и разработки», «Инновационная деятельность», «Социально-экономические условия инновационной деятельности» и «Инновационная активность региона».

Рейтинг основан не на экспертных оценках, а на количественных показателях.