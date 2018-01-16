The Bell: по иску бизнесмена Трабера возбуждено уголовное дело о клевете в фильме «Дождя»

Бизнесмен Илья Трабер обратился в правоохранительные органы с заявлением о клевете из-за фильма телеканала «Дождь» про него. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомые с ходом следствия.

Собеседники издания, знакомые с ходом следствия, рассказали, что Трабер обвинил создателей фильма в клевете, «соединенной с обвинением лица в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления». По этой статье журналисты телеканала «Дождь» могут быть оштрафованы на сумму до 5 млн рублей.

Генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева подтвердила факт возбуждения дела, уточнив, что заявитель телеканалу неизвестен. Она также сообщила, что в рамках дела правоохранительные органы запрашивали уставные документы телеканала и свидетельство СМИ, а также личные данные журналистов, работавших над фильмом.

Кроме того, была просьба обеспечить их явку в УВД, уточнила Синдеева. Пока никто из журналистов показаний не давал.

Собеседник, близкий к Траберу, полагает, что если телеканал выпустит опровержение и принесет извинения предпринимателю, дела не будет.

В фильме «Питерские» на телеканале «Дождь» Илья Трабер называется «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

Илья Трабер — бизнесмен, который в конце 1980-х занимался антикварным бизнесом (и якобы получил прозвище «Антиквар»).