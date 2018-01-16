«Команда Навального»: казанских студентов заставляют идти на встречу с Путиным

Несколько студентов Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева сообщили, что учащихся вуза заставляют идти на встречу с президентом Владимиром Путиным, которая пройдет в городе на «Татнефтьарене» 25 января. Об этом сообщается в паблике «Команда Навального | Казань».

«Кураторы и старосты групп в спешке пишут: „это очень важно“, „явка обязательна“, „честь и обязанность“. Используют шантаж: не придешь на выступление Путина — срежут один балл на экзамене, придешь — получишь дополнительный», — сказано в публикации.

К посту прикреплены скриншоты, предположительно, сообщений, которые получали студенты.

В одном из них говорится, что группе «выпала честь и обязанность» встретиться с президентом.

В другом сообщении говорится, что декан распорядился отправить на встречу с Путиным «лучших студентов нашего факультета» и «явка ОБЯЗАТЕЛЬНА».

Под постом «Команды Навального» оставила комментарий Ирина Халитова, которая представилась начальником управления внеучебной работы университета. По словам Халитовой, именно она занимается организацией участия студентов вуза в этом мероприятии.

«Заявляю, что никого из студентов мы не принуждаем, а вовсе наоборот — предложили всем студентам — впервую очередь студентам, делающим успехи в учебной, научной, спортивной, культурной, общественной деятельности вуза ну и желающим попасть на это мероприятие! На сегодняшний момент желающих больше, чем планировалось! Будем просить еще билеты, если возможно будет!» — написала Халитова.

Она также отметила, что общением со студентами занимаются помощники, заместители, кураторы и староста.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что избирательный штаб Путина после жалобы КПРФ аннулировал подписи в поддержку своего кандидата, собранные в Курганской области на двух режимных заводах в рабочее время.

Согласно закону собирать подписи нельзя на работе, а также там, где выдаются зарплата и другие пособия.

Позже на курганском заводе заявили, что информация не соответствует действительности.