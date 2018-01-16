Пятерых свидетелей по делу Белых допросили в СИЗО

В СИЗО «Матросская тишина» были допрошены пять свидетелей защиты экс-губернатора Никиты Белых. Об этом корреспонденту «Новой» сообщил адвокат Белых Андрей Грохотов.

«Мы допросили пятерых свидетелей защиты, в том числе по видеосвязи. Суд продолжался до 18 часов, после чего был объявлен перерыв до завтра», — пояснил Грохотов.

По словам адвоката, перенос слушаний в СИЗО положительно повлиял на состояние здоровья Белых.

«Я уже давно наблюдаю за Никитой Юрьевичем, и сейчас, когда ему не нужно тратить силы на поездку в суд, он выглядит заметно лучше», — отметил защитник. Еще вчера Белых снова пришлось госпитализировать из-за повышенного давления, подчеркнул Грохотов.

В качестве свидетелей были допрошены гендиректор кондитерской фабрики «Пермь» Борис Швайцер, бывший глава администрации Кирова Дмитрий Драный, глава Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области Елена Овсянникова и бывший депутат заксобрания Кировской области, предприниматель Денис Решетников.

Свидетели положительно охарактеризовали деятельность Белых на посту губернатора, подчеркивали значимость его благотворительных проектов. Дмитрий Драный рассказал о дне 15 марта 2012 года: тогда замгубернатора Сергей Щерчков якобы передал Белых взятку от бизнесмена и владельца ООО «Нововятский лыжный комбинат» Альберта Ларицкого. Драный присутствовал на юбилее замгубернатора Галицкого и подтвердил, что и Белых, и Щерчков присутствовали на мероприятии. При этом до юбилея в правительстве области проходило совещание по вопросам дорожного хозяйства, на котором присутствовали Белых, Щерчков, Драный и председатель заксобрания Кировской области Владимир Быков. После совещания Белых, по словам свидетеля, добирался до ресторана в одиночку.

Напомним, 15 декабря судья Татьяна Васюченко решила перенести слушание дела Белых из Пресненского районного суда в СИЗО «Матросская тишина». При этом журналисты фактически не имели возможности присутствовать на суде: руководство СИЗО и управление ФСИН о г. Москве не отреагировало на заявки нескольких федеральных изданий на участие в заседании. «Начальство в полном составе ушло на совещание», — отвечали журналистам сотрудники СИЗО.

Позже руководство «Матросской тишины» якобы «отправилось совершать обход территории».

17 декабря суд продолжит выездное заседание в «Матросской тишине». Будут допрошены два свидетеля защиты из состава Кировской области и один свидетель из Москвы, сказал Андрей Грохотов.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.