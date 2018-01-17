Чеченка Аминат Автурханова, добивавшаяся расследования казни мужа, перестала выходить на связь с родными

11 января 2018 года на редакционный номер поступило анонимноее соощение:

«Я по поводу Амины Автурхановой из Чечни пишу. Ее 8 числа забрали, до сих пор не отпустили. Думаю, что вы должны знать это».

Амина Автурханова — вдова Зелимхана Джабаева, человека, который был казнен ночь с 26 на 27 января 2017 года в Грозном, на территории второго полка патрульно-постовой службы МВД РФ по Чеченской республике. Напомним, в ту ночь сотрудниками чеченской полиции были бессудно убиты как минимум 27 человек, которые были ранее задержаны в разных населенных пунктах республики по поздрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Мужа Амины в декабре 2016 года сотрудники РОВД Старопромысловского района забрали прямо из дома, и в течение нескольких недель он находился на территории РОВД, жена носила ему передачи, факт его присутсвия на территории РОВД подтверждало руководство отделения. Однако спустя несколько недель он исчез, и никакие попытки Амины выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата.

9 июля «Новая газета» опубликовала опубликовала статью «Это была казнь», в которой были приведены имена казненных. Среди них был упомянут и Зелим Джабаев.

Следственное управление СК по СКФО назначило по публикации «Новой газеты» доследственную проверку. В сентябре в республику приехала с инспекцией Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Все это совпало с усилением внимания к родственникам убитых людей со стороны чеченской полиции. Амину, как и многих других, вызывали в полицию, угрожая расправой в случае, если она будет продолжать свое расследование. 6 сентября ее продержали в отделении около 12 часов, вместе с грудным ребенком.

В последующие месяцы угрозы получала не только Амина, но и ее родители.

Как удалось выяснить «Новой», 8 января Аминат Автурханову забрали из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района Чечни.

Сегодня она находится в РОВД Старопромысловского района, однако с момента задержания не выходила на связь с родными. Статус, в котором она пребывает в стенах аргунского РОВД, также неясен.

О задержании девушки поставлен в известность аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ, Татьяна Москалькова уже направила в республиканское МВД письмо с запросом о судьбе задержанной Автурхановой.

В ближайшее время Амину посетит адвокат.

Грозный