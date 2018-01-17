Кадыров считает мифом информацию о нарушении прав человека в Чечне

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В Чеченской республике не нарушаются права человека, это враги придумывают «всякие мифы» для того, что ввергнуть республику в хаос и ослабить Россию, передает ТАСС слова главы Чеченской республики Рамзана Кадырова.

«Мы регулярно сталкиваемся с информационными атаками, связанными с якобы вопиющими нарушениями прав человека в нашей республике. И все это высасывается из пальца», — считает политик.

По мнению Кадырова, целью информационных атак также является раскол чеченского общества, как это было в 90-х. Людям внушается, что единственный выход из якобы имеющей место вопиющей несправедливости – насилие, добавил Кадыров.

«Сегодня любой из нашей команды готов отдать свою жизнь, чтобы спасти хоть одного человека, но об этом на Западе молчат. Мы открыты для любого, кто действительно хочет помочь нашему народу. Нам нечего скрывать», — отметил глава республики.

Напомним, в конце ноября прошлого года Кадыров заявил, что в Чеченской республике полностью победили терроризм, однако попытки вербовать молодежь продолжаются.

При этом выразил уверенность, что за этими попытками стоят западные спецслужбы, «приспешники которых, сидя в Европе, днем и ночью ведут в сети подрывную работу».