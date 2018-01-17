Медведев ограничил раскрытие информации о сделках по гособоронзаказу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев разрешил обществам с ограниченной ответственностью (ООО) и акционерным обществам (АО) не раскрывать данные, связанные с государственным оборонзаказом или сделками в рамках военно-технического сотрудничества. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

В документе уточняется, что новые правила также касаются тех, в отношении кого иностранные государства ввели санкции.

О том, что правительство разрабатывает план о сокрытии данных компаний, сотрудничающих с государством СМИ сообщали в начале декабря.

Тогда стало известно, что Правительство предложило перевести на закрытую торговую площадку Сбербанка закупки порядка 126 компаний из-за возможного расширения санкций США в 2018 году.

В этот список попали все крупные предприятия оборонно-промышленного комплекса, банки, в том числе «Газпром», «Роснефть», АЛРОСА, «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», а также компании-поставщики строительства Крымского моста.

Ожидается, что США объявят о расширении санкционного списка в феврале 2018 года перед выборами президента России. По информации СМИ, в него могут попасть все, кого Минфин США «сочтет приближенными к российской власти».

Этот критерий будут определять, как утверждают СМИ, по факту обращения той или иной компании за господдержкой в размере от 300 млн рублей, которые, как правило, легко прослеживаются по открытым источникам.