Поклонскую пригласили «пообщаться» в Киев о госизмене в ответ на ее запрос о Порошенко

Генпрокуратура Украины предложила депутату Наталье Поклонской приехать в Киев, чтобы «пообщаться» на тему госизмены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа (экстремистская организация запрещена в России). Об этом официальный преставитель ведомства Андрей Лысенко написал в своем фейсбуке.

«Все законные основания для этого есть. Расходы на проезд и содержание — за счет принимающей стороны. Добро пожаловать!», — заявил Лысенко.

Таким образом в генпрокуратуре ответили на депутатский запрос Поклонской, в котором содержался призыв начать расследование в отношении президента страны Петра Порошенко, а также таких политиков, как Владимир Кличко, Арсен Аваков, Дмитрия Ярош, Арсений Яценюк и других. Поклонская подозревает их в создании преступного сообщества, которое и совершило государственный переворот на Украине.

В свою очередь депутат уже отреагировал на ответ Лысенко. Поклонская предложила ему перестать заниматься «одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны» и вернуться к сути запроса. Политик также заметила, что ее письмо генпрокурору Юрию Луценко никак «не относится к просьбе оплатить или компенсировать проезд и проживание в Киеве».

Напомним, Поклонская с марта 2014 года по октябрь 2016 года была прокурором республики Крым, а затем была избрана в Госдуму от фракции «Единая Россия».

После чего на Украине против уже российского депутата завели уголовное дело о государственной измене и военном преступлении. Преступление заключается в запрете «Меджлиса крымских татар», который был инициирован Поклонской.